Украинская прима-балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар рассказала о важной для нее постановке, показав себя в нежном образе после спектакля.

Как пишет Politeka.net, танцовщица поделилась новым фото в своем Инстграм.

Кухар рассказала о своих впечатлениях от спектакля «Жизель», в котором она выступала со своим мужем, танцором балета Александром Стояновым.

«Сегодняшняя «Жизель» — особенный трепет — 180 лет со дня постановки…И это не всё… невероятные, переосмысленные костюмы, высокохудожественная вышивка, любимые зрители и встреча с друзьями! Разве можно было загадать лучше?», - написала Екатерина.

На фото Кухар показала себя после выступления. На ней было нежное белое платье с пышной юбкой и рукавами из полупрозрачной ткани, а также с эффектной вышивкой на корсете. На столике рядом с балериной лежали букеты цветов.

Поклонники Екатерины тут же отреагировали на ее пост.

«Это был замечательный спектакль! Браво», «Спасибо большое за прекрасное выступление», «Какой красивый был вечер! Спасибо», «Вы непревзойденная», «Такая нежная невероятно выглядите», «Катенька! Ты восхитительная и невероятно красивая в этом платье! Принцеса, королева, царевна!», - пишут люди.

Напомним, Кухар из "Танців з зірками" с мужем показали, что такое настоящая романтика.

Как сообщала Politeka, Кухар после намека на беременность засветилась в белоснежном платье рядом с мужем.

Также Politeka писала, что Кухар после странного заявления о беременности показала свою подросшую дочку от Стоянова.