Відома українська прима-балерина Катерина Кухар в ефектному білосніжному костюмі розтанула в руках свого чоловіка і партнера по сцені, артиста балету Олександра Стоянова.
Як пише Politeka.net, в останньому ефірі "Танців з зірками", де Кухар є суддею, вона приголомшила глядачів несподіваними словами з натяком на свою вагітність. Після цього ефіру в мережі активно обговорюють, чи вагітна артистка насправді.
Тим часом, чоловік Кухар опублікував у себе в Instagram графік вистав, в яких він танцює разом з дружиною.
"Друзі! Попереду у нас два прекрасних тижні в Києві, які ми проведемо разом з вами! Свято балету! Свято мистецтва! Свято любові! Приурочений великому Сержу Лифарю. Дуже чекаємо зустрічі!",- підписав фото Стоянов.
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У коментарях зіркову пару підтримали відгуками.
"Свято для нас!", "Кожен виступ я завжди подумки з вами", "Щось на дуже красивому", "Карколомна пара, яку хочеться бачити із задоволенням!", "Чекаю Жизель з великим нетерпінням. Костюми-шедевр! Мрію побачити! До зустрічі!",- пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що поліція перервала виступ Кухар: "Вперше в моїй практиці...".
Як повідомляла Politeka, Кухар розлютила українців своєю заявою про вагітність: "воно нам треба?".
Також Politeka писала, що Кухар занурила зал в тишу своїм зізнанням:"я в положенні".