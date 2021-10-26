Відома українська прима-балерина Катерина Кухар в ефектному білосніжному костюмі розтанула в руках свого чоловіка і партнера по сцені, артиста балету Олександра Стоянова.

Як пише Politeka.net, в останньому ефірі "Танців з зірками", де Кухар є суддею, вона приголомшила глядачів несподіваними словами з натяком на свою вагітність. Після цього ефіру в мережі активно обговорюють, чи вагітна артистка насправді.

Тим часом, чоловік Кухар опублікував у себе в Instagram графік вистав, в яких він танцює разом з дружиною.

"Друзі! Попереду у нас два прекрасних тижні в Києві, які ми проведемо разом з вами! Свято балету! Свято мистецтва! Свято любові! Приурочений великому Сержу Лифарю. Дуже чекаємо зустрічі!",- підписав фото Стоянов.

У коментарях зіркову пару підтримали відгуками.

"Свято для нас!", "Кожен виступ я завжди подумки з вами", "Щось на дуже красивому", "Карколомна пара, яку хочеться бачити із задоволенням!", "Чекаю Жизель з великим нетерпінням. Костюми-шедевр! Мрію побачити! До зустрічі!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що поліція перервала виступ Кухар: "Вперше в моїй практиці...".

Як повідомляла Politeka, Кухар розлютила українців своєю заявою про вагітність: "воно нам треба?".

Також Politeka писала, що Кухар занурила зал в тишу своїм зізнанням:"я в положенні".