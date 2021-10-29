Відома балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар у ніжному образі показала кадри з романтичної зйомки з чоловіком Олександром Стояновим.
Як передає Politeka.net, Катерина Кухар є відомою прима-балериною й однією з суддів шоу "Танці з зірками". Також, суддями проекту в новому сезоні виявилися Влад Яма і Макс Чмерковський, який замінив Григорія Чапкіса.
Так, цього разу балерина опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Катерина Кухар показує, як пройшла її зйомка з чоловіком - Олександром Стояновим. На зйомку вона прийшла в шикарному білому платті, яке робить балерину ще більш повітряною.
"Вже не терпиться розповісти нашу історію, але бекстейдж зйомки був казковим!",- заінтригувала Катерина Кухар.
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Також балерина показала ніжний кадр разом зі своїм чоловіком Олександром Стояновим, який підійшов і обійняв її.
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