Муж Екатерины Кухар, судьи проекта "Танці з зірками", Александр Стоянов сделал важное заявление накануне выступления с балетом «Кармен», в котором он участвует вместе с супругой.

Как пишет Politeka.net, об этом артист балета написал на своей странице в Инстаграм.

«И в связи с тем, что в Киеве с 1 ноября установлена «красная зона» эпидемиологической опасности, каждому зрителю нужно знать! Заявленные спектакли состоятся согласно заявленному репертуару, но с указанными карантинными условиями посещения массовых мероприятий», - написал Стоянов.

Муж Кухар напомнил, что теперь зрителям помимо билета нужно иметь один из следующих документов:

документ, подтверждающий отрицательный результат теста на COVID-19;

экспресс-тест на определение антигена Coronavirus SARS-CoV-2 (проведен не более чем за 72 часа до посещения спектакля);

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации. Международный, внутренний или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двудозной вакцины;

документ о подтверждении выздоровления от указанной болезни (действие которого подтверждена с помощью единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения «Дія»);

«Для нас очень важно, чтобы наши спектакли проходили в безопасных условиях! Поэтому берегите себя, не болейте и придерживайтесь правил!» - подытожил Стоянов.

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