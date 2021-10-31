Муж Екатерины Кухар, судьи проекта "Танці з зірками", Александр Стоянов показал фото нового выступления, на котором была и звездная супруга.
Как пишет Politeka.net, Александр Стоянов, как и звездная супруга, ведет социальные сети. На новых фото звезда показал снимки с нового выступления.
"Новая, уникальная, прекрасная GISELLE!
Я очень счастлив, что нам удалось переосмыслить старинный французский балет, соединив искусство и высокую моду!
Счастливую Софию Ротару в окружении родных засняли с младенцем на руках: "Из роддома..."
Андре Тан изменился до неузнаваемости, показавшись с белыми волосами и в строгом костюме "Я – ходячий лейбл"
Гвоздева призналась, что думает о Дикусаре и раскрыла любимчиков на "Танцях з зірками": кто должен быть в финале
Беременная невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина выдала подробности семейной драмы: "Поднимали руку"
52-летняя Лопес на пляже не постеснялась показать себя без косметики и парика: "Какая хорошенькая"
Для меня, как идейного вдохновителя, продюсера, очень важно находить новые пути для развития украинского балета.
Мы уже давно наряду с Grand Opera, La Scala, New York City Ballet и не только по уровню, но и благодаря ярким коллаборациям", - написал Александр.
Также Стоянов рассказал о планах:
"Спасибо артистам, что прониклись нашей идеей и помогли Giselle стать другой!
Дальше — больше!
Впереди нас ждёт «Кармен», которую мы танцуем 2 ноября в Октябрьском!".
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Браво", "Топ", "Почему так красиво. Нет слов".
Напомним, Кухар из "Танців з зірками" с мужем показали, что такое настоящая романтика
А еще Politeka сообщала, что полиция прервала выступление Кухар, судья "Танців з зірками" не сдержала эмоций
Также Politeka писала, что муж Кухар из "Танців з зірками" поделился откровением о любви, и речь не о жене