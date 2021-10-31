Муж Екатерины Кухар, судьи проекта "Танці з зірками", Александр Стоянов показал фото нового выступления, на котором была и звездная супруга.

Как пишет Politeka.net, Александр Стоянов, как и звездная супруга, ведет социальные сети. На новых фото звезда показал снимки с нового выступления.

"Новая, уникальная, прекрасная GISELLE!

Я очень счастлив, что нам удалось переосмыслить старинный французский балет, соединив искусство и высокую моду!

Для меня, как идейного вдохновителя, продюсера, очень важно находить новые пути для развития украинского балета.

Мы уже давно наряду с Grand Opera, La Scala, New York City Ballet и не только по уровню, но и благодаря ярким коллаборациям", - написал Александр.

Также Стоянов рассказал о планах:

"Спасибо артистам, что прониклись нашей идеей и помогли Giselle стать другой!

Дальше — больше!

Впереди нас ждёт «Кармен», которую мы танцуем 2 ноября в Октябрьском!".

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Браво", "Топ", "Почему так красиво. Нет слов".

Напомним, Кухар из "Танців з зірками" с мужем показали, что такое настоящая романтика

А еще Politeka сообщала, что полиция прервала выступление Кухар, судья "Танців з зірками" не сдержала эмоций

Также Politeka писала, что муж Кухар из "Танців з зірками" поделился откровением о любви, и речь не о жене



