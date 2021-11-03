Известная балерина, судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар поделилась кадрами со спектакля «Кармен», в котором она играет со своим мужем Александром Стояновым.

Как передает Politeka.net, у звездной пары очень насыщенный график. Как анонсировал у себя в Инстаграм артист балета Александр Стоянов, всего за две недели они с женой выступят с четырьмя известными и любимыми публикой спектаклями.

2 ноября в Октябрьском дворце звездная пара представила спектакль «Кармен». Довольные зрители делились видео и фото в Инстаграм, а Кухар публиковала их у себя в социальных сетях. На одном из фото балерина показала, в какую невероятно гибкую красотку превращается в руках мужа. Они выполняли один из трюков, которые впечатлили поклонников.

«Кармен Екатерина Кухар. Это невероятно», - подписал кадр один из зрителей.

Отметим, что кроме выступлений Екатерина Кухар успевает работать в хореографическом училище и сниматься в проекте «Танцы со звзедами».

Напомним, что Кухар призналась, что заставило ее трепетать: "Разве можно…".

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