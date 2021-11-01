Українська прима-балерина, зірка "Танців з зірками" Катерина Кухар публічно звернулася до скандального учасника шоу, який покинув проект в останньому ефірі.

Як повідомляє Politeka.net, MELOVIN покинув танцювальне шоу після низки гучних скандалів, проте йому вдалося зберегти хороші стосунки з багатьма зірками проекту.

Так, найсуворіша суддя Катерина Кухар опублікувала зворушливе послання до співака.

"Здорово, що проект подарував мені тебе. Як добре, що, незважаючи на результати, на обличчі залишається щира посмішка", - підписала вона відео, на якому обіймається з MELOVIN.

Відзначимо, що в одному з ефірів Кухар подарувала артисту череп з мізками. У відповідь артист подарував їй окуляри. Також він показав МРТ свого головного мозку, заявивши, що Кухар варто повчитися гумору.

"Катя, вам вчитися гумору і підколам потрібно занадто багато, як мені танцям", - заявив артист.

Кухар відреагувала на випад, поставивши парі найнижчий бал – 3.

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