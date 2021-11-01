Відома балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар прокоментувала чутки про вагітність, які поповзли після її невдалої заяви під час одного з ефірів.
Як повідомляє Politeka.net, в одному з ефірів Кухар приголомшила глядачів словами з натяком на свою вагітність. Після шоу шанувальники обговорювали в мережі цю новину, але Катерина зберігала мовчання. У новому ефірі вона вирішила розставити всі крапки.
"Цілий тиждень мене запитують, чи дійсно я "при надії". Так, я дійсно при надії...але при творчій. Адже наші проекти, вони як наші діти, яких ми виношуємо, а потім вони з'являються на світ. І Міжнародний фестиваль "Серж Ліфар де ля данс" саме такий", - заявила зірка.
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Відзначимо, що у Кухар вже є двоє дітей. Як зізнавалася балерина в одному з інтерв'ю, вона довго відкладала другу вагітність, тому що боялася втратити форму.
Додамо, що зараз Кухар активно зайнята своєю кар'єрою. Вона дає спектаклі, знімається у телевізійних шоу, а також працює директором хореографічного училища.
Нагадаємо, що Кухар після натяку на вагітність з'явилася в білосніжній сукні: "попереду у нас дві...".
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