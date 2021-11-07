Відома балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар вразила неймовірним образом для нового ефіру, підкресливши достоїнства фігури.

Як пише Politeka.net, в Instagram з'явилося свіже фото, яке Кухар зробила перед стартом прямого ефіру шоу. Катерина вибрала чорно-білу сукню з ефектними елементами, яка зробила її ще більш витонченою. Образ доповнила елегантна зачіска. Засмагла красуня стояла перед суддівським столом, позуючи на тлі красенів-чоловіків - Влада Ями і Максима Чмерковського.

"Ви ще не спите? Тоді ми йдемо до вас!",- підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів.

"Яка ти красива", "Ти зовсім інша тут! Нереально красива", «не спимо, ви чудові))) спасибі за вашу роботу і прекрасний настрій, який ви даруєте)))», «феєрична», «красивий образ, Катя», «ви така яскрава, що здається ніби палаюча зірка Бетельгейзе лише відображає ваше світло», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Кухар показала, в кого перетворюється в руках чоловіка: "Це неймовірно".

Як повідомляла Politeka, Кухар розтанула в обіймах чоловіка прямо на сцені: фото.

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