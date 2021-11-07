Известная балерина, судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар впечатлила невероятным образом для нового эфира, подчеркнув достоинства фигуры.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм появилось свежее фото, которое Кухар сделала перед стартом прямого эфира шоу. Екатерина выбрала черно-белое платье с эффектными элементами, которое сделало ее еще более утонченной. Образ дополнила элегантная прическа. Загорелая красотка стояла перед судейским столом, позируя на фоне красавцев-мужчин – Влада Ямы и Максима Чмерковского.

«Вы ещё не спите? Тогда мы идём к вам!», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Какая ты красивая», «Ты совсем другая здесь! Нереально красивая», «Не спим, вы восхитительны))) Спасибо за вашу работу и прекрасное настроение, которое вы дарите)))», «Феерическая», «Красивый образ, Катя», «Вы такая яркая, что кажется будто пылающая звезда Бетельгейзе лишь отражает Ваш свет», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Кухар показала, в кого превращается в руках мужа: «Это невероятно».

Как сообщала Politeka, Кухар растаяла в объятиях мужа прямо на сцене: фото.

Также Politeka писала, что Кухар впечатлила кадрами с маленькой дочкой: "Так на папу похожа".