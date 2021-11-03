Відома балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар поділилася кадрами з вистави "Кармен", в якій вона грає зі своїм чоловіком Олександром Стояновим.

Як передає Politeka.net, у зоряної пари дуже насичений графік. Як анонсував у себе в Instagram артист балету Олександр Стоянов, всього за два тижні вони з дружиною виступлять з чотирма відомими і улюбленими публікою виставами.

2 листопада в Жовтневому палаці зіркова пара представила виставу "Кармен". Задоволені глядачі ділилися відео і фото в Instagram, а Кухар публікувала їх у себе в соціальних мережах. На одному з фото балерина показала, в яку неймовірно гнучку красуню перетворюється в руках чоловіка. Вони виконували один з трюків, які вразили шанувальників.

"Кармен Катерина Кухар. Це неймовірно", - підписав кадр один з глядачів.

Відзначимо, що крім виступів Катерина Кухар встигає працювати в хореографічному училищі і зніматися в проекті «Танці зі звзедами».

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