Відома балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар поділилася в мережі чарівними кадрами з маленькою донькою.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська балерина і суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар разом з чоловіком Олександром Стояновим виховує двох дітей. У своєму Instagram зіркова красуня вирішила поділитися з шанувальниками чарівними кадрами з маленькою донькою Настею.

На нових знімках мама і малятко відображені в затишній і навіть святковій обстановці серед безлічі букетів з квітами. Катерина відображена на знімках в темній кофтині, її волосся зібране в акуратний хвіст, а на обличчі легкий макіяж. маленька Настя позує на руках у мами-балерини в світлому светрі. На одному з фото обидві красуні дивляться в камеру, а на другому мама ніжно цілує дочку в носик.

Шанувальники просто в захваті від нових фото на сторінці Кухар, її з донькою засипають компліментами в коментарях: "Красуні", "Красиві", "Красиві", "Ніжність", "Це ваша дочка?", "Така ніжність", "Які красиві дівчатка", "Лялечки-намистинки", "Краса яка!", "Які ви схожі", "Красуні, просто неможливо відірвати погляд". "Яка красива мамина лялечка", "Так на тата схожа. Дуже красива дівчинка".

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