Бывший герой украинского "Холостяка" и нынешний судья "Танців з зірками" Макс Чмерковский поразил внешностью вместе с коллегами на проекте.

В каждом выпуске шоу "Танці з зірками" не только участники, но и судьи стараются удивить яркими образами, пишет Politeka.net.

В этот раз прима-балерина Екатерина Кухар затмила красотой своих коллег Влада Яму и Макса Чмерковского. Оба мужчины выглядели впечатляюще в костюмах, при этом они померкли на фоне артистки.

Екатерина Кухар блистала в длинном черном платье, подчеркнувшем ее стройную талию. Прическа волнами и вечерний макияж дополнили образ.

Публикация собрала более 6000 лайков и много комментариев. Некоторые пользователи Сети отмечали, что артистка предстала совсем другой.

"Катюша, роскошная Богиня! Глаз не оторвать!💃", "Какая ты красивая💋", "Феерическая🔥🔥🔥", "Вау 🤩 шикарный образ 💔", "❤️😍👏👏👏Катя,Вы с каждым днём всё краше😍❤️Браво!Так держать!😍👏", "Умница, красавица, шарм зашкаливает❤️❤️❤️❤️❤️", "Ты совсем другая здесь! Нереально красивая❤️", "Вам идёт быть в окружении красивых мужчин🔥🔥🔥", "О мой Бог!!! Ты само Совершенство!!! обожаемая!!!

БОГИНЯ !!!❤️", - написали пользователи Сети.

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