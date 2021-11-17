Известная танцовщица Илона Гвоздева назвала, кто на четвертьфинале "Танців з зірками" оказался круче, Екатерина Кухар, Влад Яма или Макс Чмерковский.

Как передает Politeka.net, Илона Гвоздева является известным хореографом. Также она одержала победу в 5-ом сезоне шоу "Танці з зірками". На своей странице в Инстаграм Гвоздева оценивает выступления участников после каждого эфира.

Так, на этот раз танцовщица опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, на последнем эфире шоу "Танці з зірками" судьи выступили вместе с участниками на паркете. Екатерина Кухар с Артуром Логаем и Анной Карелиной, Влад Яма с Дмитрием Каднаем и Алиной Ли, Макс Чмерковский с Ольгой Харлан и Дмитрием Дикусаром, Дмитрий Монатик с Константином Войтенко и Роксоляной Малайчук. Илона Гвоздева решила высказать своё мнение насчет их выступлений.

"Все трио выступили достойно и каждый член жюри привнес свою изюминку в свой дуэт! У кого-то получился кекс, а кто-то стал вишенкой на торте!", — прокомментировала Илона Гвоздева.

"Но, лично для меня более яркими и станцованными выглядели эти два трио, которые смогли показать новую палитру сказок своих пар и раскрыть их по-новому", — оценила выступления Монатика и Чмерковского танцовщица.

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