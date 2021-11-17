Дружина екс-"Холостяка" і телеведучого Микити Добриніна, блогерка Даша Квіткова, зізналася шанувальникам, що переживає нелегкі часи, і це відображається на її психологічному стані.

Як передає Politeka.net, в Instagram Квіткова відповідала на запитання шанувальників. Хтось запитав у дівчини, як вона себе почуває. Зірка соцмереж подякувала шанувальникам за інтерес, і розповіла про свій емоційний стан.

"Я не можу відповісти, що погано. У мене все чудово, насправді. Але є одне але: я дратівлива, запальна, хочу плакати, хочу мовчати, хочу кричати, хочу сумувати, підтискаючи ніжки під себе. Тому я намагаюся себе максимально витягувати з цього стану. Чоловік мій взагалі герой, йому зараз дуже несолодко доводиться", - зізналася Квіткова.

Відзначимо, що нещодавно Даша Квіткова народила Добриніну первістка. Вона зазначила, що вагітність – це складний етап для будь-якої жінки, тому організму потрібен час на відновлення.

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