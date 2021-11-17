Жена экс-«Холостяка» и телеведущего Никиты Добрынина, блогерша Даша Квиткова, призналась поклонникам, что переживает нелегкие времена, и это отражается на ее психологическом состоянии.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Квиткова отвечала на вопросы поклонников. Кто-то спросил у девушки, как она себя чувствует. Звезда соцсетей поблагодарила поклонников за интерес, и рассказала о своем эмоциональном состоянии.

«Я не могу ответить, что плохо. У меня все замечательно, на самом деле. Но есть одно но: я раздражительная, вспыльчивая, хочу плакать, хочу молчать, хочу кричать, хочу грустить, поджимая ножки под себя. Поэтому я стараюсь себя максимально вытаскивать из этого состояния. Муж мой вообще герой, ему сейчас очень несладко приходится», - призналась Квиткова.

Отметим, что недавно Даша Квиткова родила Добрынину первенца. Она отметила, что беременность – это сложный этап для любой женщины, поэтому организму требуется время на восстановление.

Напомним, что Даша Квиткова перед вылетом из Украины пожаловалась на жизнь: "Когда на грани...".

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