"Холостяк 9" Микита Добринін і його дружина Даша Квіткова, дуже часто показують своє життя в Instagram і хвалиться часом, який проводить на відпочинку.

Цього разу пара вирушила до Італії, де добре проводить час і заодно демонструє, як їм добре разом. При цьому Квіткова намагається займатися собою. Зараз Даша захоплена ідеєю повернутися у вагу, яка у неї була до пологів.

Новий кадр порадував мережу, адже після народження Лева вона практично весь час показувала образи виключно в балахонах, светрах і вільному одязі, щоб приховати зайве.

На новому кадрі в маленькому білому купальнику з високою посадкою Квіткова покрасувалася з спокусливого ракурсу.

"beach mood🤍» - коротко написала вона під кадром.

Шанувальники відреагували:

"Ауууф🔥; дуже красива😍 естетика з родзинкою 😍; Даша, ви дуже красива 😍; красуня❤️🔥; що за пляжна сумка?; Я одна не розумію, від чого вони так втомлюються, що відпочивати кожні 2 тижні літають 😂 😂 мені здається, що після пологів стала ще більш красива і жіночна».

Раніше Даша разом з чоловіком не посоромилася показати багато зайвого. Справ у тому, що Даша хвалилася фігурою в одних штанях. Даша постала перед камеройв штанях, в які не могла влізти під час попередньої відпустки.

Тепер вона поділилася, що штани стали вільно сидіти на ній.

"Я летіла до Туреччини, і ці штани мене обтягували, а зараз є вільне місце", – говорить Квіткова.

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