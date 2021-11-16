"Холостяк 9" Никита Добрынин и его супруга Даша Квиткова, очень часто показывают свою жизнь в Инстаграм и хвастаюстся временем, которое проводит на отдыхе.

В этот раз пара отправилась в Италию, где хорошо проводит время и заодно демонстрирует, как им хорошо вместе. При этом Квиткова старается заниматься собой. Сейчас Даша увлечена идеей вернуться в вес, который у нее был до родов.

Новый кадр порадовал сеть, ведь после рождения Льва она практически все время показывала образы исключительно в балахонах, свитерах и свободной одежде, чтобы скрыть лишнее.

На новом кадре в маленьком белом купальнике с высокой посадкой Квиткова покрасовалась с соблазнительного ракурса.

«beach mood🤍» - коротко написала она под кадром.

Поклонники отреагировали:

«Ауууф🔥; Очень красивая😍 Эстетика с изюминкой 😍; Даша, Вы очень красивая 😍; Красотка❤️🔥; что за пляжная сумка?; Я одна не понимаю, от чего они так устают, что отдыхать каждые 2 недели летают😂😂 Мне кажется, что после родов стала ещё более красивая и женственная».

Ранее Даша вместе с мужем не постеснялась показать много лишнего. Дел в том, что Даша хвастнула фигурой в одних штанах. Даша предстала перед камеройв штанах, в которые не могла влезть во время предыдущего отпуска.

Теперь она поделилась, что штаны стали свободно сидеть на ней.

"Я летела в Турцию, и эти штаны меня обтягивали, а сейчас есть свободное место", – говорит Квиткова.

Напомним, жена "Холостяка" Добрынина пожаловалась на плохое самочувствие после бессонных ночей с сыном: "Синяки под глазами"

Как сообщала Politeka, Квиткова внезапно заговорила о свободе и страданиях: "Расходитесь с Никитой?"

Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Добрынина неожиданно затосковала после отдыха за 225 тыс. гривен