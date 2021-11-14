Дружина колишнього героя шоу «Холостяк", телеведучого Микити Добриніна, блогерка Даша Квіткова, похвалилася романтичними моментами з чоловіком у відпустці і показала, як їм добре удвох.

Даша Квіткова вирушила з чоловіком і дитиною в Італію, де збирається провести черговий відпочинок. Останнім часом пара кожні кілька тижнів відлітає закордон і показує, як релаксує в різних готелях.

Цього разу Квіткова хоч і зі соромом, але показала себе в купальнику перед камерою. Абияк намагаючись прикритися, вона засвітила свої форми після народження дитини. При цьому Даша намагалася зробити так, щоб і чоловік приховав зайве від камер.

Зараз вона намагається схуднути, оскільки за час вагітності набрала тридцять кілограм і тепер хоче повернутися в свою вагову норму. Даша дотримується дієти і займається вдома, а також ходить на масаж і різні процедури.

Раніше Квіткова зацікавила цікавим постом, причому опублікувала Даша його перед відпусткою:

"Дайте людям і речам навколо вас свободу, не тримайте їх, не чіпляйтеся за них, за уявлення про них. І тоді ви створите максимально комфортні умови для свого вільного життя і для життя оточуючих. Люди самі будуть прагнути бути з вами, адже ви даєте їм найважливіше – свободу", - поділилася Квіткова.

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