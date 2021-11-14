Жена бывшего героя шоу «Холостяк», телеведущего Никиты Добрынина, блогерша Даша Квиткова, похвасталась романтичными моментами с мужем в отпуске и показала, как им хорошо вдвоем.

Даша Квиткова отправилась с мужем и ребенком в Италию, где собирается провести очередной отдых. В последнее время пара каждые несколько недель улетает заграницу и показывает, как релаксирует в разных отелях.

В этот раз Квиткова хоть и со стеснением, но показала себя в купальнике перед Камерой. Кое-как пытаясь прикрыться, она засветила свои формы после рождения ребенка. При этом Даша старалась сделать так, чтоб и супруг скрыл лишнее от камер.

Сейчас она пытается похудеть, поскольку за время беременности набрала тридцать килограмм и теперь хочет вернуться в свою весовую норму. Даша соблюдает диету и занимается дома, а также ходит на массаж и разные процедуры.

Ранее Квиткова заинтересовала интересным постом, причем опубликовала Даша его перед отпуском:

"Дайте людям и вещам вокруг вас свободу, не держите их, не цепляйтесь за них, за представления о них. И тогда вы создадите максимально комфортные условия для своей свободной жизни и для жизни окружающих. Люди сами будут стремиться быть с вами, ведь вы даете им самое важное – свободу🤍", - поделилась Квиткова.

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