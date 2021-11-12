"Холостяк 9" Микита Добринін і його дружина Даша Квіткова, переможниця цього шоу, в черговий раз вирушили на відпочинок за кордон.
Микита і Даша, вперше ставши батьками цього літа, зважилися на відпочинок з малюком. Правда відпустці, судячи зі "сторіз" Квіткової в Instagram, ледь не завадили, передає Politeka.net.
Дружина "Холостяка", яка активно веде блог в соцмережі і, як правило, про все розповідає своїм підписникам, поскаржилася на поганий настрій і виниклу проблему.
"День сьогодні, коли хочеться взяти келих та налити собі якогось винця або ігристого, та випити. Або ж помедитувати. Сьогодні я тільки снідала, десь о сьомій чи восьмій ранку, і все. І ось шість вечора. День, звичайно, сьогодні дуже складний. І ще знаєте, ось цей момент, коли на межі - ми повинні відлітати на відпочинок сьогодні вночі і потрібно збирати валізи, але готель поки ще підтвердження нам не дав, і ми чекаємо", - розговорилася Квіткова.
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Судячи з її подальших "сторіз", пара все ж прилетіла куди хотіла - у спекотну країну, так як на одному з кадрів стояла позначка +27 градусів.
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