"Холостяк 9" Микита Добринін і його дружина Даша Квіткова, переможниця цього шоу, в черговий раз вирушили на відпочинок за кордон.

Микита і Даша, вперше ставши батьками цього літа, зважилися на відпочинок з малюком. Правда відпустці, судячи зі "сторіз" Квіткової в Instagram, ледь не завадили, передає Politeka.net.

Дружина "Холостяка", яка активно веде блог в соцмережі і, як правило, про все розповідає своїм підписникам, поскаржилася на поганий настрій і виниклу проблему.

"День сьогодні, коли хочеться взяти келих та налити собі якогось винця або ігристого, та випити. Або ж помедитувати. Сьогодні я тільки снідала, десь о сьомій чи восьмій ранку, і все. І ось шість вечора. День, звичайно, сьогодні дуже складний. І ще знаєте, ось цей момент, коли на межі - ми повинні відлітати на відпочинок сьогодні вночі і потрібно збирати валізи, але готель поки ще підтвердження нам не дав, і ми чекаємо", - розговорилася Квіткова.

Судячи з її подальших "сторіз", пара все ж прилетіла куди хотіла - у спекотну країну, так як на одному з кадрів стояла позначка +27 градусів.

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Добриніна поскаржилася на погане самопочуття після безсонних ночей з сином: "синці під очима"

Як повідомляла Politeka, Квіткова раптово заговорила про свободу і страждання: "розходитеся з Микитою?"

Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Добриніна несподівано затужила після відпочинку за 225 тис. гривень