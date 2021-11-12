"Холостяк 9" Никита Добрынин и его супруга Даша Квиткова, победительница этого шоу, в очередной раз отправились на отдых за границу.

Никита и Даша, впервые став родителями этим летом, решились на отдых с малышом. Правда отпуску, судя по "сториз" Квитковой в Инстаграм, едва не помешали, передает Politeka.net.

Жена "Холостяка", которая активно ведет блог в соцсети и, как правило, обо всем рассказывает своим подписчикам, пожаловалась на плохое настроение и возникшую проблему.

"День сегодня, когда хочется взять бокал да налить себе какого-нибудь винца или игристого, да выпить. Либо же помедитировать. Сегодня я только завтракала, где-то в семь или восемь утра, и все. И вот шесть вечера. День, конечно, сегодня очень сложный. И еще знаете, вот этот момент, когда на грани - мы должны улетать на отдых сегодня ночью и нужно собирать чемоданы, но отель пока еще подтверждения нам не дал, и мы ждем", - разоткровенничалась Квиткова.

Судя по ее дальнейшим "сториз", пара все же прилетела куда хотела - в жаркую страну, так как на одном из кадров стояла пометка +27 градусов.

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