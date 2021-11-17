Після чотирьох випусків популярного шоу "Маска" українці обрали, кого з уже розкритих персонажів їм було найлегше вгадати за яскравими образами.

Як пише Politeka.net, багато українців з нетерпінням чекали старту другого сезону шоу «Маска», в якому знаменитості виступають на сцені в химерних костюмах, а глядачі разом із зірковими детективами – Олею Поляковою, Андрієм Данилком, Настею Каменських, Олегом Винником і Дзідзьо – повинні вгадувати їх особистості.

Зараз на екрани вийшло вже чотири епізоди проекту і людям стали відомі особистості деяких учасників.

Так, Під маскою феї ховалася ведуча і актриса Лілія Ребрик, Баяном була актриса Інна Білокінь, відома як "мама Вєрки Сердючки", в образі Грифона виступав український воротар Андрій Пятов, а Совеням був співак Сергій Тачинець.

Фото артистів в образах з'явилося на сторінці «Маски» в Instagram.

"Ми здивовані, але й засмучені, що такі чудові Герої покинули шоу МАСКА. Чи вдалося вам відгадати загадки наших зірок?", - йдеться в описі.

Українці тут же почали ділитися своїми враженнями. При цьому деякі стверджували, що легко вгадували учасників, тоді як У інших виникли складнощі.

"Грифон і Баян були відгадані за підказками, а ось Совеня впізнала по голосу", "Інну вгадав відразу ж і за підказками, і по голосу, а Андрія Пятова – тільки професію. Всіх інших, на жаль, немає, але нічого, все попереду", "вгадав всіх", "Шкода, що мого фаворита відкрили", "Фею шкода", "П'ятова нереально було вгадати", "вгадала відразу Лілю Ребрик", - пишуть люди.

Нагадаємо, Данилко, Dzidzio і Полякова на "Масці" дійшли до погроз і шантажу.

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