После четырех выпусков популярного шоу «Маска» украинцы выбрали, кого из уже раскрытых персонажей им было легче всего угадать за яркими образами.

Как пишет Politeka.net, многие украинцы с нетерпением ждали старта второго сезона шоу «Маска», в котором знаменитости выступают на сцене в причудливых костюмах, а зрители вместе со звездными детективами – Олей Поляковой, Андреем Данилко, Настей Каменских, Олегом Винником и Дзидзьо – должны угадывать их личности.

Сейчас на экраны вышло уже четыре эпизода проекта и людям стали известны личности некоторых участников.

Так, под маской Феи скрывалась ведущая и актриса Лилия Ребрик, Баяном была актриса Инна Белоконь, известная как «мама Верки Сердючки», в образе Грифона выступал украинский вратарь Андрей Пятов, а Совенком был певец Сергей Тачинец.

Фото артистов в образах появилось на странице «Маски» в Инстаграм.

«Мы удивлены, но и расстроены, что такие замечательные герои покинули шоу МАСКА. Удалось ли вам отгадать загадки наших звезд?», - говорится в описании.

Украинцы тут же принялись делиться своими впечатлениями. При этом некоторые утверждали, что легко угадывали участников, тогда как у других возникли сложности.

«Грифон и Баян были отгаданы по подсказкам, а вот Совенка узнала по голосу», «Инну угадал сразу же и по подсказкам, и по голосу, а Андрея Пятова – только профессию. Всех остальных, к сожалению, нет, но ничего, все впереди», «Угадал всех», «Жаль, что моего фаворита открыли», «Фею жаль», «Пятова нереально было угадать», «Угадала сразу Лилю Ребрик», - пишут люди.

Напомним, Данилко, Dzidzio и Полякова на "Маске" дошли до угроз и шантажа.

Как сообщала Politeka, Андрей Данилко показал характер и кулаки на шоу "Маска".

Также Politeka писала, что участник "Маски" застал врасплох Полякову и пристыдил Винника.