Відома українська телеведуча Лілія Ребрик, яка ховалася під маскою Феї на шоу "Маска", показала себе в сукні вище колін.
Як передає Politeka.net, Лілія Ребрик є популярною телеведучою. Також вона прославилася як актриса театру і кіно. Лілія Ребрик з 2017-го року веде програму "Ранок з Україною", де радує шанувальників своїм виглядом. Також, нещодавно її розкрили на телешоу "Маска" під образом Феї.
Так, цього разу телеведуча опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Лілія Ребрик в студії програми "Ранок" позує на камеру в короткій бежевій сукні-піджаку.
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"Що там у вас з погодою сьогодні? Вранці в Києві було мінус 6. А у вас?
Всім гарного дня!",- побажала Лілія Ребрик.
Шанувальники залишили безліч коментарів: "Шикарна блондинка", "Красуня", "Розкішна дівчина в розкішній сукні", "Неймовірно чарівна красуня", "Справжня красива жінка".
Також, відома актриса і телеведуча Ольга Сумська не стримала слів, побачивши фото: "Люблю цю зачіску...Красуня!".
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