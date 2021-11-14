Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая скрывалась под маской Феи на шоу "Маска", внезапно выбежала на улицу в одном халате.

Как передает Politeka.net, Лилия Ребрик является популярной телеведущей. Также она прославилась как актриса театра и кино. Лилия Ребрик с 2017-го года ведет программу "Ранок з Україною", где радует поклонников своим видом. Также, недавно её раскрыли на телешоу "Маска" под образом Феи.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Лилия Ребрик показывает себя на съемочной площадке, на улице, в одном белом халате.

"У нас сегодня ночная смена, так что заряжаемся силой и энергий. Работаем. Впереди 12-часовой съемочный день, точнее ночь и тоже. Поэтому пожелайте нам сил!", — рассказала Лилия Ребрик.

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"На часах 16:45, съемки в самом разгаре, а уже темно, ночь", — возмутилась телеведущая.

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