Популярная телеведущая Лилия Ребрик поделилась в соцсети яркими кадрами, на которых показала Европу в Украине.

Как сообщает Politeka.net, популярная телеведущая и актриса Лилия Ребрик часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сеть очаровательные кадры, на которых показала Европу в Украине.

На новых фотографиях Лилия запечатлена в удивительной локации – это аутлет городок Мануфактура под Киевом. Для прогулки телезвезда надела стильный образ – на ней узкие светлых джинсы и модное черно-белое пальто, а на шее уютный белый шарф. Волосы красотки аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к публикации Ребрик написала: "Чтобы сделать фото как в старой Европе – необязательно ехать в саму Европу! Ловите красивые виды на своей родине глазами прекрасного фотографа". Поклонники не прошли мимо и принялись активно комментировать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами.

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