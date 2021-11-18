Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая скрывалась под маской Феи на шоу "Маска", показала себя в платье выше колен.

Как передает Politeka.net, Лилия Ребрик является популярной телеведущей. Также она прославилась как актриса театра и кино. Лилия Ребрик с 2017-го года ведет программу "Ранок з Україною", где радует поклонников своим видом. Также, недавно её раскрыли на телешоу "Маска" под образом Феи.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Лилия Ребрик в студии программы "Ранок" позирует на камеру в коротком бежевом платье-пиджаке.

"Что там у вас с погодой сегодня? Утром в Киеве было минус 6. А у вас?

Всем хорошего дня!", - пожелала Лилия Ребрик.

Поклонники оставили множество комментариев: "Шикарная блондинка", "Красавица", "Роскошная девушка в роскошном платье", "Невероятно волшебная красавица", "Настоящая красивая женщина".

Также, известная актриса и телеведущая Ольга Сумская не сдержала слов, увидев фото: "Люблю эту прическу...Красотка!".

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