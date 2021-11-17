Популярная телеведущая и актриса Лилия Ребрик засветила закулисные кадры спектакля «Убить или любить», в котором она играет одну из героинь.

Как сообщает Politeka.net, 40-летняя Лилия Ребрик, которая помимо кино и театра также ведет свою рубрику "Ліля радить" в программе "Утро с Украиной" на канале "Украина", часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге. В этот раз она показала забавное видео, снятое перед началом спектакля.

«За пять минут до начала спектакля. «Убить или любить»», - написала актриса.

Веселые кадры вызвали бурную реакцию пользователей Сети. На видео также присутствовала известная украинская актриса Ирма Витовская.

«Вы невероятны, Лилия Ребрик, Ирма Витовская и другие, не всех знаю поименно!», «Красотки», «Супер», «Весело у вас», - писали в комментариях.

Напомним, Лилия Ребрик после "Маски" раскрыла, в чем любит ходить дома: "В этом борщи не сваришь!".

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик в одном халате внезапно выбежала на улицу: "Заряжаемся силой и...".

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик после вылета из шоу "Маска" призналась, на что пошла ради проекта: "Я стесняюсь...".