Популярная телеведущая и актриса Лилия Ребрик засветила закулисные кадры спектакля «Убить или любить», в котором она играет одну из героинь.
Как сообщает Politeka.net, 40-летняя Лилия Ребрик, которая помимо кино и театра также ведет свою рубрику "Ліля радить" в программе "Утро с Украиной" на канале "Украина", часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге. В этот раз она показала забавное видео, снятое перед началом спектакля.
«За пять минут до начала спектакля. «Убить или любить»», - написала актриса.
Веселые кадры вызвали бурную реакцию пользователей Сети. На видео также присутствовала известная украинская актриса Ирма Витовская.
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«Вы невероятны, Лилия Ребрик, Ирма Витовская и другие, не всех знаю поименно!», «Красотки», «Супер», «Весело у вас», - писали в комментариях.
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