Українська співачка, екс-солістка групи "Время и Стекло" Надія Дорофєєва вразила пікантними танцями на кухні разом зі своєю подружкою.

Як передає Politeka.net, в Instagram у співачки з'явилося відео, на якому вона постала в коротенькій теплій сукні. Артистка наливала в келихи алкоголь і танцювала.

"Для мене справжня дружба - це ділитися смачною їжею, любити однакову музику і дивні танці, сміятися над жартами один одного, ну або просто так, і пліткувати за келихом", - зазначила зірка.

Чоловік артистки Володимир Дантес не стримав емоцій, написавши під постом: "Виїжджаю!!! Залиште трохи!".

Шанувальники також підтримали артистку.

"Які красиві", "Обожнюю вашу дружбу з Машею, ви такі класні", "Якщо є їжа це завжди ідеально!", "Ваша дружба для нас приклад", «наші найкрасивіші і улюблені», «ідеально, коли є їжа, смішно і класно, коли відчуваєш себе комфортно», «обожнюю жарти і сміх, і правда сміх нам продовжує життя», - пишуть люди.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва в латексі засвітилася на відомому шоу: "було краще, коли співала...".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва в латексі нарвалася на критику: "М'яко кажучи...".

Також Politeka писала, що Дорофєєва з коліна заїхала Дантесу в те саме місце:"сподіваюся, дітей все-таки матимуть".