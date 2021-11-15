Популярну українську співачку Надю Дорофєєву українці розкритикували за виступ в прямому ефірі шоу "Танці з зірками"; більшості не сподобалася композиція.

Як пише Politeka.net, 31-річна співачка Надя Дорофєєва здобула популярність як учасниця гурту "Время и стекло", де співала разом із Олексієм Завгороднім (псевдонім Позитив). Після розпаду гурту Надя почала сольну кар’єру під псевдонімом DOROFEEVA та вже випустила декілька хітів. Окрім співочої кар’єри Надя – успішна блогерка, дизайнер, також вона знялася в декількох фільмах і брала участь у проєкті "Танці з зірками", де разом із Євгеном Котом посіла друге місце.

Нещодавно Надя знову повернулася на паркет, але вже щоб заспівати на шоу. Відео виступу співачки опублікували на офіційній сторінці проєкту.

"DOROFEEVA на паркеті шоу "Танці з зірками" із піснею "Fenomenal"🔥 Це було фантастично🚀", - написали на сторінці шоу.

На виступ Надя одягнула латексні червоні штани та чорний топ.

Проте деяким шанувальникам не сподобався виступ Наді, про що вони написали у коментарях. Дехто вважає, що виконавиця співає тільки під фонограму.

"Що за "діч"?( дивитися не можливо, а слухати тим більше(", "Не розібрала, що вона співає 🙈", "Могла б і наживо заспівати", "Надя сонечко❤️ але музичний стиль зараз у неї не дуже((", "Артист однієї пісні", "Під фонограму співати і я можу😂😂😂", "Як завжди під фанеру, вона напевно наживо співати взагалі розучилася☹️", "Чому фонограма?", "Було краще, коли співала з Позитивом", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що Дорофєєва після термінової госпіталізації показала гематоми на тілі: "Медики не могли...".

Нагадаємо, що Дорофєєва засвітила, як проходить підготовка до "Танців з зірками": кадри.

A ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва під час божевільних танців зарядила Дантесу по болючій точці: "Бідний ваш чоловік".