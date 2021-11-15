Співачка Надя Дорофєєва вирішила подуріти з чоловіком Володимиром Дантесом в домашній обстановці, але щось пішло не так.

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці програми "Зірковий шлях" в Instagram опублікували кумедне домашнє відео з Надею Дорофєєвою та її чоловіком Володимиром Дантесом. Однак, пустощі закінчилося не дуже приємно, шанувальники просто в шоці від події.

У ролику видно Вову, який розслаблено приліг на диван і залипає в телефон. Тут в кадрі з'являється Надя в домашньому вбранні, вона забавно рухається і за мить вирішила поприставати до Дантеса. Однак оступилася і ненавмисно заїхала чоловікові коліном в пах. Він тут же скорчився від болю, викликавши занепокоєння дружини. Однак, весь цей час вони весело сміються.

У підписі до публікації йдеться: "Лайфхак, як привернути увагу чоловіка. Починаємо тиждень з гарного настрою і курйозу Наді Дорофєєвої і Володимира Дантеса. Залишайте реакції в коментарях". Користувачі тут же почали обговорювати ролик: "Підняли настрій", "Надя, візьми себе в руки, не муч чоловіка", "Смішно тільки їй", "Бідолаха", "А як же Дадошата? Сподіваюся все добре", "Кістлявим коліном так йому заїхала, бідний Дантес. Сподіваюся, дітей все-таки матимуть", "Зробила імпотентом?!", "Позбавила спадщини".

Нагадаємо, Надя Дорофєєва в латексі схибила на популярному шоу: "Було краще, коли співала з Позитивом".

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