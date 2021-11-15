Надя Дорофєєва, яка була солісткою групи "Время и Стекло", виступила на шоу "Танці з зірками", про що похвалилася колишня дружина Олексія Потапенко (Потапа) Ірина Горова.

Як пише Politeka.net, Ірина Горова, колишня дружина Олексія Потапенко (Потапа), разом з ним керують продюсерським центром Mozgi Entertainment, який просував "Время и Стекло", групу, в якій була Надя Дорофєєва, а тепер продовжує займатися просуванням співачки в сольній кар'єрі. Ірина вирішила показати образ Наді у себе на сторінці в Instagram, опублікувавши кадр в сторіс.

На фото Надя була в чорно-червоному латексному костюмі. Зірка стояла біля великих фіранок, показуючи свій образ. Як можна зрозуміти, Дорофєєва виступила на" Танцях з зірками", де виконала свій новий хіт Fenomenal.

Фанати відразу почали обговорювати виступ Наді:

"Божечки!!!!!!!! Це шедевр. Я слухала рано вранці в навушниках і мені відразу захотілося надіти що-небудь латексне (хоча в гардеробі таких речей немає) і піти танцювати перед дзеркалом", "а смак і колір ,мені не подобається. Поки в її виконання зайшла всього одна пісня і чисто музикою, по-моєму вона називається" горить", " на жаль, крім горить, жодна з її пісень не зачіпає. Такий як у Наді є голос і потенціал, репертуар не найкращий, м'яко кажучи. Чекаю хорошої пісні, де вона покаже себе з усієї краси", "дуже дивна пісня, не поділяю багатьох захват", " одне питання : Надя пішла з групи, щоб творити свою музику... чим ця пісня відрізняється від репертуару час минув? Образ, музика, танці - нічого нового".

Нагадаємо, Надя Дорофєєва в латексі схибила на популярному шоу

А ще Politeka повідомляла, що молодий переможець "Голосу країни" Лазановський з келихом у руці сколихнув заявою

Також Politeka писала, що Єфросиніна розговорилася про стосунки з чоловіком Дорофєєвої Дантесом



