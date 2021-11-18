Украинская певица, экс-солистка группы «Время и Стекло» Надежда Дорофеева впечатлила пикантными танцами на кухне вместе со своей подружкой.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у певицы появилось видео, на котором она предстала в коротеньком теплом платье. Артистка наливала в бокалы алкоголь и танцевала.

«Для меня настоящая дружба – это делиться вкусной едой, любить одинаковую музыку и странные танцы, ржать над шутками друг друга, ну или просто так, и сплетничать за бокалом», - отметила звезда.

Муж артистки Владимир Дантес не сдержал эмоций, написав под постом: «Выезжаю!!! Оставьте немного!».

Поклонники также поддержали артистку отзывами.

«Какие красивые», «Обожаю вашу дружбу с Машей, вы такие классные», «Если есть еда это всегда идеально!», «Ваша дружба для нас пример», «Наши самые красивые и любимые», «Идеально, когда есть еда, смешно и классно, когда чувствуешь себя комфортно», «Обожаю шутки и смех, и правда смех нам продлевает жизнь», - пишут люди.

Напомним, что Надя Дорофеева в латексе засветилась на известном шоу: "Было лучше, когда пела…".

Как сообщала Politeka, Дорофеева в латексе нарвалась на критику: "Мягко говоря...".

Также Politeka писала, что Дорофеева с колена заехала Дантесу в то самое место: "Надеюсь, детей все-таки будут иметь".