Відомий комік, автор і шоумен Олександр Еллерт, який став переможцем проекту "Холостячка", посміявся над відомим українським гуртом.

Як передає Politeka.net, в Instagram у коміка з'явилося відео, де він уважно слухав пісню групи «Антитіла» «Маскарад». Еллерт виглядав здивованим і іронічним.

"Це маскарад-мелений салат. Це маскарад – пафосу парад. Буду рахувати, скільки разів я її чую. 2 з нескінченності", - підписав відео чоловік.

Відзначимо, що шанувальники так і не змогли зрозуміти, чи сподобалася Олександру пісня. Втім, його відеозвернення виглядало як жарт.

Як відомо, після участі і перемоги в проекті «Холостячка» Олександр Еллерт став дуже популярним в мережі. Сьогодні на його Instagram підписано понад 330 тисяч осіб. Шоумен запускає авторські програми і активно рекламує у себе в соціальних мережах різні продукти.

Відносини з Ксенією Мішиною у Еллерта складні. Пара кілька разів розходилася і знову мирилася, що шанувальники могли бачити по їх Instagram.

Нагадаємо, що Еллерт в одному рушнику розповів про свої пригоди:"найгірший лайфхак".

Як повідомляла Politeka, Еллерт вразив новим "посланням" Ксенії Мішиній:"поставив крапку".

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