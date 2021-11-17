Відомий комік, автор і шоумен Олександр Еллерт, який став переможцем проекту "Холостячка", посміявся над відомим українським гуртом.
Як передає Politeka.net, в Instagram у коміка з'явилося відео, де він уважно слухав пісню групи «Антитіла» «Маскарад». Еллерт виглядав здивованим і іронічним.
"Це маскарад-мелений салат. Це маскарад – пафосу парад. Буду рахувати, скільки разів я її чую. 2 з нескінченності", - підписав відео чоловік.
Відзначимо, що шанувальники так і не змогли зрозуміти, чи сподобалася Олександру пісня. Втім, його відеозвернення виглядало як жарт.
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Як відомо, після участі і перемоги в проекті «Холостячка» Олександр Еллерт став дуже популярним в мережі. Сьогодні на його Instagram підписано понад 330 тисяч осіб. Шоумен запускає авторські програми і активно рекламує у себе в соціальних мережах різні продукти.
Відносини з Ксенією Мішиною у Еллерта складні. Пара кілька разів розходилася і знову мирилася, що шанувальники могли бачити по їх Instagram.
Нагадаємо, що Еллерт в одному рушнику розповів про свої пригоди:"найгірший лайфхак".
Як повідомляла Politeka, Еллерт вразив новим "посланням" Ксенії Мішиній:"поставив крапку".
Також Politeka писала, що Еллерт знову змінив зовнішність: фото екс-нареченого Мішиної.