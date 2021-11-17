Известный комик, автор и шоумен Александр Эллерт, который стал победителем проекта «Холостячка», посмеялся над известной украинской группой.
Как передает Politeka.net, в Инстаграм у комика появилось видео, где он внимательно слушал песню группы «Антитела» «Маскарад». Эллерт выглядел удивленным и ироничным.
«Это маскарад – меленный салат. Это маскарад – пафоса парад. Буду считать, сколько раз я ее слышу. 2 из бесконечности», - подписал видео мужчина.
Отметим, что поклонники так и не смогли понять, понравилась ли Александру песня. Впрочем, его видеообращение выглядело как шутка.
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Как известно, после участия и победы в проекте «Холостячка» Александр Эллерт стал очень популярным в сети. Сегодня на его Инстаграм подписано более 330 тысяч человек. Шоумен запускает авторские программы и активно рекламирует у себя в социальных сетях разные продукты.
Отношения с Ксенией Мишиной у Эллерта сложные. Пара несколько раз расходилась и вновь мирилась, что поклонники могли видеть по их Инстаграм.
Напомним, что Эллерт в одном полотенце рассказал о своих приключениях: "Самый плохой лайфхак".
Как сообщала Politeka, Эллерт поразил новым "посланием" Ксении Мишиной: "Поставил точку".
Также Politeka писала, что Эллерт вновь изменил внешность: фото экс-жениха Мишиной.