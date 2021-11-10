Переможець шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною і ведучий заходів Олександр Еллерт в одному рушнику покрасувався в роздягальні і насмішив зауваженням, виходячи з власного досвіду.

Ведучий заходів і весіль не так давно розлучився з Ксенією Мішиной після відносин поза проектом «Холостячка». Причому якийсь час пару бачили разом після заяв на весіллі друзів і на відпочинку. Сама актриса заявила, що вони не разом, а чоловік так нічого і не розповів.

Зараз в соціальних мережах можна побачити виключно ролики про його будні, незручних історіях і гуморних моментах з роботи, якими йому подобається ділитися. Причому Еллерт також любить пожартувати над собою.

Не боїться і показати себе чоловік - у роздягальні в одному рушнику він поскаржився на одну подію:

"Якщо забули тапки. Не ходіть в бахілах! Це найгірший лайфхак. У них набирається вода і починається шалена пригода в душовій кабіні... " - поділився думками ведучий і наочно показав своє тимчасове взуття, адже сам і забув тапки.

Раніше гуморист розповів про свою звичку веселити самого себе. Еллерт зізнався, що постійно це робить. Він розповів, як випивав у компанії приятелів у приватному секторі невеликого містечка. Чоловікові потрібно було віддати тестю машину, тому він сів за кермо і поїхав по вуличках приватного сектора, щоб не привертати до себе увагу.

У якийсь момент за ним погналася міліція. Чоловік вимкнув світло фар і почав пірнати з повороту в поворот, щоб відірватися від погоні. Зрештою він опинився в глухому куті і його наздогнали патрульні. Правоохоронці подякували йому за вимкнені фари і зазначили, що якби він ще поворотники не включав, вони б його ніколи не наздогнали.

Ця історія дуже насмішила Эллерта.

апомним, переможець" Холостячки " Еллерт зніяковів на вулиці з букетом в руках.

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