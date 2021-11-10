Победитель шоу «Холостячка» с Ксенией Мишиной и ведущий мероприятий Александр Эллерт в одном полотенцо покрасовался в раздевалке и насмешил замечанием, исходя из собственного опыта.

Ведущий мероприятий и свадеб не так давно расстался с Ксенией Мишиной после отношений вне проекта «Холостячка». Причем какое-то время пару видели вместе после заявлений на свадьбе друзей и на отдыхе. Сама актриса заявила, что они не вместе, а мужчина так ничего и не рассказал.

Сейчас в социальных сетях можно увидеть исключительно ролики о его буднях, неловких историях и юморных моментах с работы, которыми ему нравится делиться. Причем Эллерт также любит подшутить над собой.

Не боится и показать себя мужчина – в раздевалке в одном полотенце он пожаловался на одно происшествие:

«Если забыли тапки. Не ходите в бахилах! Это самый плохой лайфхак. В них набирается вода и начинается неистовое приключение в душевой кабине…» - поделился мыслями ведущий и наглядно показал свою временную обувь, ведь сам и забыл тапки.

Ранее юморист рассказал о своей привычке веселить самого себя. Эллерт признался, что постоянно это делает. Он рассказал, как выпивал в компании приятелей в частном секторе небольшого городка. Мужчине нужно было отдать тестю машину, поэтому он сел за руль и поехал по улочкам частного сектора, чтобы не привлекать к себе внимание.

В какой-то момент за ним погналась милиция. Мужчина выключил свет фар и начал нырять из поворота в поворот, чтобы оторваться от погони. В конце концов он оказался в тупике и его настигли патрульные. Правоохранители поблагодарили его за выключенные фары и отметили, что если бы он еще поворотники не включал, они бы его никогда не догнали.

Эта история очень насмешила Эллерта.

апомним, победитель "Холостячки" Эллерт смутился на улице с букетом в руках.

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