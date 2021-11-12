Відомий гуморист Олександр Еллерт здивував кадрами, на яких позбавляється від густих вусів, через які над ним сміялися в мережі.
Як повідомляє Politeka.net, популярний український комік, блогер і переможець шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт поділився в мережі кадрами, на яких позбавляється від густих вусів і бороди заодно.
На кадрах, які Саша показав Instagram-сторіс, можна побачити його вранці під час гоління. Виявилося, що Комік вирішив збрити вуса і показав це на всю країну. До слова, раніше над цими вусами потішалися в соцмережі, але схоже, тільки зараз артист вирішив поголити обличчя.
На кадрах Еллерт спочатку показав себе у ванній в білому халаті, тут він ще в вусами. Потім показав кадри, на яких голив рівно половину обличчя, при цьому він виглядає дуже забавно. А в кінці комік показав вигляді, на якому його обличчя гладко поголене, так він виглядає навіть молодше і якось зовсім по-іншому.
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"Ви звичайно теж красені. "Ви що, не могли сказати: "Саша, збрий вуса, вони тобі не йдуть"? Ну, хоч би одна людина знайшлася. Мда, звичайно, ви теж молодці", - говорить Еллерт в ролику.
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