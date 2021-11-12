Известный юморист Александр Эллерт удивил кадрами, на которых избавляется от густых усов, из-за которых над ним смеялись в сети.
Как сообщает Politeka.net, популярный украинский комик, блогер и победитель шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Александр Эллерт поделился в сети кадрами, на которых избавляется от густых усов и бороды заодно.
На кадрах, которые Саша показал Instagram-сторис, можно увидеть его утром во время бритья. Оказалось, что комик решил сбрить усы и показал это на всю страну. К слову, ранее над этими усами потешались в соцсети, но похоже, только сейчас артист решил побрить лицо.
На кадрах Эллерт сначала показал себя в ванной в белом халате, здесь он еще в усами. Затем показал кадры, на которых брил ровно половину лица, при этом он выглядит очень забавно. А в конце комик показал виде, на котором его лицо гладко выбрито, так он выглядит даже моложе и как-то совсем по-другому.
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"Вы конечно тоже красавцы. "Вы что, не могли сказать: "Саша, сбрей усы, они тебе не идут"? ну, хоть бы один человек нашелся. Мда, конечно, вы тоже молодцы", - говорит Эллерт в ролике.
Напомним, Эллерт в одном полотенце рассказал о "неистовом приключении" в душевой: "Самый плохой лайфхак".
Как сообщала Politeka, Эллерт после расставания с Мишиной рассказал, как веселит сам себя: "Истерика вслух".
Также Politeka писала, что Эллерт после разрыва с Мишиной засветился на шоппинге со своей модницей Элей: "Маленькая традиция".