Известный юморист Александр Эллерт удивил кадрами, на которых избавляется от густых усов, из-за которых над ним смеялись в сети.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский комик, блогер и победитель шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Александр Эллерт поделился в сети кадрами, на которых избавляется от густых усов и бороды заодно.

На кадрах, которые Саша показал Instagram-сторис, можно увидеть его утром во время бритья. Оказалось, что комик решил сбрить усы и показал это на всю страну. К слову, ранее над этими усами потешались в соцсети, но похоже, только сейчас артист решил побрить лицо.

На кадрах Эллерт сначала показал себя в ванной в белом халате, здесь он еще в усами. Затем показал кадры, на которых брил ровно половину лица, при этом он выглядит очень забавно. А в конце комик показал виде, на котором его лицо гладко выбрито, так он выглядит даже моложе и как-то совсем по-другому.

"Вы конечно тоже красавцы. "Вы что, не могли сказать: "Саша, сбрей усы, они тебе не идут"? ну, хоть бы один человек нашелся. Мда, конечно, вы тоже молодцы", - говорит Эллерт в ролике.

Напомним, Эллерт в одном полотенце рассказал о "неистовом приключении" в душевой: "Самый плохой лайфхак".

Как сообщала Politeka, Эллерт после расставания с Мишиной рассказал, как веселит сам себя: "Истерика вслух".

Также Politeka писала, что Эллерт после разрыва с Мишиной засветился на шоппинге со своей модницей Элей: "Маленькая традиция".