Не може бути...

Актриса Ксенія Мішина, героїня першого сезону "Холостячки", і її колишній коханий, переможець цього шоу, Олександр Еллерт досі не дають публіці розслабитися.

Незважаючи на те, що Мішина нещодавно ясно дала зрозуміти, що між ними з Еллертом нічого не може бути, шанувальники все ще сподіваються на возз'єднання пари. Олександр своєю поведінкою тільки підливає масла у вогонь.

Ксенія днями влаштувала собі міні-відпустку, відправившись з подругами і дітьми в Карпати.

"Це був приголомшливий дівич-вечір, правда в компанії 5 хлопців🤣. Ну, а якщо серйозно, то за останні 4 дні було так багато крутих моментів, що прямо зараз мені здається це один з кращих періодів останніх місяців", - так описувала свою поїздку зірка.

Еллерт коментував кожне її фото, залишаючи по одному слову - так що вийшла фраза "дуже сильно хочу...".

Публіка чекала продовження, і ось, коли Мішина опублікувала новий пост зі свіжими знімками в Instagram, в обговоренні почався справжній ажіотаж.

На жаль, з'ясувалося, що Ксенія заблокувала Олександра, тим самим не давши йому висловитися до кінця.

"ну, Саша, чекаємо🔥"

"Той момент, коли не читаєш запис, а відразу шукаєш коментар від Саші 😁 🤞 - вже не шукайте, Ксюша заблокувала Сашу"

"А де коммент від Саші ?😢😂 - Олександр поставив крапку 🤔 ви не уважні 😉 - так, пару годин тому була крапка. Але вже немає.....😮"

"Саша в найпершому коментарі поставив .(крапка)".

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