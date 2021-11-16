Актриса Ксения Мишина, героиня первого сезона "Холостячки", и ее бывший возлюбленный, победитель этого шоу, Александр Эллерт до сих пор не дают публике расслабиться.
Несмотря на то, что Мишина недавно ясно дала понять, что между ними с Эллертом ничего не может быть, поклонники все еще надеятся на воссоединение пары. Александр своим поведением только подливает масла в огонь.
Ксения на днях устроила себе мини-отпуск, отправившись с подругами и детьми в Карпаты.
"Это был потрясающий девичник, правда в компании 5 парней🤣. Ну, а если серьезно, то за последние 4 дня было так много крутых моментов, что прямо сейчас мне кажется это один из лучших периодов последних месяцев", - так описывала свою поездку звезда.
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Эллерт комментировал каждое ее фото, оставляя по одному слову - так что получилась фраза "очень сильно хочу…".
Публика ждала продолжения, и вот, когда Мишина опубликовала новый пост со свежими снимками в Инстаграм, в обсуждении начался настоящий ажиотаж.
К сожалению, выяснилось, что Ксения заблокировала Александра, тем самым не дав ему высказаться до конца.
"ну, Саша, ждемссс🔥"
"Тот момент, когда не читаешь запись, а сразу ищешь комментарий от Саши 😁🤞 - уже не ищите, Ксюша заблокировала Сашу"
"А где коммент от Саши ?😢😂 - Александр поставил точку 🤔 вы не внимательны 😉 - да, пару часов назад была точка. Но уже нету.....😮"
"Саша в самом первом комментарии поставил .(точку)".
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