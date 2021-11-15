Украинская актриса и судья шоу "Україна має талант" Ксения Мишина, которая была главной героиней первого сезона "Холостячки", поделилась впечатлениями от отдыха в Карпатах.

Как передает Politeka.net, Ксения Мишина подробно рассказала о вдохновляющем опыте на своей странице в Инстаграм.

«Это был потрясающий девичник, правда в компании 5 парней. Ну а если серьезно, то за последние 4 дня было так много крутых моментов, что прямо сейчас мне кажется это один из лучших периодов последних месяцев. Жить в лесу это ни с чем не сравнимый опыт. Энергия леса, такая мощная и густая, что её можно есть ложками, как и чистейший горный воздух», - написала артистка.

Отдыхала Мишина вместе со своим сыном Платоном.

«А сколько счастья я испытала наблюдая за тем, как мой сын познаёт лес! Настоящий дикий, неизведанный лес. Невероятно интересно было наблюдать за тем, как формируются мужская команда среди этих прекрасных почти-подростков», - отметила она.

«Мы уезжаем, но я точно знаю, что в этом солнечном, карпатском ноябре остался кусочек моего сердца», - подытожила экс-«Холостячка».

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