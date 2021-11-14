Популярная украинская актриса и судья шоу "Україна має талант" Ксения Мишина, которая была главной героиней первого сезона "Холостячки", выгнула спину и показала свою красоту.

Как передает Politeka.net, Ксения Мишина является популярной украинской актрисой. Также она прославилась благодаря своему участию в первом сезоне проекта "Холостячка". Недавно актриса объявила, что она стала одной из судей шоу "Україна має талант".

Так, на этот раз "Холостячка" опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ксения Мишина в комфортном спортивном наряде показала себя на отдыхе в горах. Как известно, она туда отправилась с подругами и сыном.

Поклонники актрисы оставили ей множество комментариев под фотографиями: "Какие волосы", "Кайф", "Лучшая", "Обожаю Вас! Как по мне Вы просто идеальна", "Ракета", "Нереальная", "Очень горячо", "Энергия наслаждения так и прёт", "Просто богиня", "Ксюшка, у тебя очень красивые фотки. Ты самая лучшая, и прекрасная".

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