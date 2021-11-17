Голлівудська актриса і популярна співачка Дженніфер Лопес, яка знову почала зустрічатися з екс-коханим Беном Аффлеком, зачарувала виглядом поруч з відомим актором.

Як передає Politeka.net, в Instagram у артистки з'явився анонс нового фільму з її участю. На постері вона йшла поруч зі світловолосим красенем, відомим актором Оуеном Вілсоном. Разом зірки з'являться в мелодрамі "Виходь за мене", яка вийде в кінотеатрах 14 лютого.

"Ви готові сказати так? Трейлер завтра! #MarryMeMovie в кінотеатрах в День святого Валентина", - підписала фото зірка.

У коментарях віддані шанувальники залишили масу захоплених слів.

"Це буде щось неймовірне", "Так гарно", "Люблю цю королеву", "Чекаю прем'єри", "Ти неймовірна", "Ви прекрасна пара", "Це виглядає круто", "Ми завжди готові", "Кайф", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Лопес зіграє у фільмі співачку, що дозволить їй продемонструвати всі свої таланти.

Нагадаємо, що Лопес в мініатюрній сукні з вирізами вразила фігурою: "самий сік".

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