Голливудская актриса и популярная певица Дженнифер Лопес, которая вновь начала встречаться с экс-возлюбленным Беном Аффлеком, очаровала видом рядом с известным актером.
Как передает Politeka.net, в Инстаграм у артистки появился анонс нового фильма с ее участием. На постере она шла рядом со светловолосым красавцем, известным актером Оуэном Уилсоном. Вместе звезды появятся в мелодраме «Выходи за меня», которая выйдет в кинотеатрах 14 февраля.
«Вы готовы сказать да? Трейлер завтра! #MarryMeMovie в кинотеатрах в День святого Валентина», - подписала фото звезда.
В комментариях преданные поклонники оставили массу восторженных слов.
«Это будет что-то невероятное», «Так красиво», «Люблю эту королеву», «Жду премьеры», «Ты невероятная», «Вы прекрасная пара», «Это выглядит круто», «Мы всегда готовы», «Кайф», - пишут пользователи сети.
Алла Пугачева сняла Галкина в одном полотенце без ничего, эпичное фото: "Купидон в тапках"
Трагедия на железной дороге, в УЗ сделали срочное предупреждение: какие поезда опаздывают
В Киеве отменили дистанционку: когда школьники вернутся за парты
Ушел из жизни знаменитый советский актер: "Организм не выдержал"
Сильные морозы ворвутся в Украину, зима придет раньше времени: где будет холоднее всего
Отметим, что Лопес сыграет в фильме певицу, что позволит ей продемонстрировать все свои таланты.
Напомним, что Лопес в миниатюрном платье с вырезами впечатлила фигурой: "Самый сок".
Как сообщала Politeka, Лопес в платье со стяжками похвасталась формами "как у Ким": фото.
Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в белом костюме похвасталась моложавым видом: фото.