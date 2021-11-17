Голливудская актриса и популярная певица Дженнифер Лопес, которая вновь начала встречаться с экс-возлюбленным Беном Аффлеком, очаровала видом рядом с известным актером.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у артистки появился анонс нового фильма с ее участием. На постере она шла рядом со светловолосым красавцем, известным актером Оуэном Уилсоном. Вместе звезды появятся в мелодраме «Выходи за меня», которая выйдет в кинотеатрах 14 февраля.

«Вы готовы сказать да? Трейлер завтра! #MarryMeMovie в кинотеатрах в День святого Валентина», - подписала фото звезда.

В комментариях преданные поклонники оставили массу восторженных слов.

«Это будет что-то невероятное», «Так красиво», «Люблю эту королеву», «Жду премьеры», «Ты невероятная», «Вы прекрасная пара», «Это выглядит круто», «Мы всегда готовы», «Кайф», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Лопес сыграет в фильме певицу, что позволит ей продемонстрировать все свои таланты.

Напомним, что Лопес в миниатюрном платье с вырезами впечатлила фигурой: "Самый сок".

Как сообщала Politeka, Лопес в платье со стяжками похвасталась формами "как у Ким": фото.

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в белом костюме похвасталась моложавым видом: фото.