Співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка знову закрутила роман з колишнім коханим Беном Аффлеком, останнім часом припинила публікувати нові кадри.

Дженніфер Лопес знімається в романтичній комедії, тому заради нової ролі поїхала від дітей на якийсь час і припинила показувати в мережі нові кадри. Шанувальники ж згадують її останні роботи.

Багато кадрів Лопес часто не показує, тому фанати роблять це за неї. У стильному білому комбінезоні з однією лямкою на плечі і оригінальним дизайном зірці вдалося показати, наскільки добре вона виглядає.

При цьому Лопес в реальному житті не носить класичні костюми. Заради таких образів на постановочних кадрів Дженніфер також вибирає яскравий макіяж і надягає перуку, щоб приховати свої короткі локони.

Як можна помітити, 52-річна актриса і співачка Дженніфер Лопес не часто ділиться фотографіями в блогах, так дуже зайнята. При цьому їй це не завадило зібрати 182-мільйонну аудиторію в Instagram, де фанати чекають нових знімків, як ковток повітря.

Раніше Джей Ло вирішила порадувати фоловерів декількома фото. На знімках Лопес була в білій сукні з відкритою спиною. Зірка доповнила образ босоніжками на шпильці, а також яскравим мейкапом.

Нагадавши, Дженніфер Лопес вразила кадрами зі своєю моложавою мамою і дітьми

А ще Politeka писала, що Лопес в помаранчевому топіку показала, чому може пишатися своїми формами

Також Politeka повідомляла, що Лопес без фотошопу і модного вбрання показала себе справжню поруч з дітьми