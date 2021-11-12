Популярная 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес недавно уехала довольно далеко от детей из-за съемок к новом фильме, однако в Сети показали милое архивное видео, на котором она запечатлена с детьми и мамой.

Дженнифер Лопес с детьми редко появляется на публике. Она относится к тем звездам, которые не выставляют своих драгоценных чад напоказ. Поэтому кадры. Появившиеся на одной из фан-страниц можно считать редкостью. (чтобы посмотреть – просколльте вниз.

Дети Дженнифер Лопес – близнецы Макс и Эмма (Максимиллиан Дэвид и Эмма Мэрибел) появились на свет. Когда артистке было 38 лет. Отец детей Дженнифер Лопес – музыкант Марк Энтони. Она вышла за него замуж в 2004 году. Их семья просуществовала до 2014 года.

Что касается мамы Дженнифер Лопес, она - простая учительница, однако может похвастаться не менее впечатляющей внешностью, чем ее звездная дочь. Впрочем, на видео все невероятно красивые.

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