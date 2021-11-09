Певица и актриса Дженнифер Лопес активно снимается в новом фильме, о котором пока не рассказывает, поэтому фанаты часто вспоминают лучшие образы артистки за последнее время.

Главной изюминкой образов Лопес по-прежнему считаются ее луки в маленьких платьях с блестками, коротких нарядах с вырезами и смелый вид в топиках и лосинах. Дело в том, что Дженнифер многие годы занимается спортом и увлекается танцами.

Именно поэтому артистка гордится своим внешним видом и всячески старается доказать: она выглядит моложе своих лет и может удивить публику. Когда звезда праздновала день рождения, она смело продемонстрировала на яхте фигуру.

Как можно увидеть, в 52 года Лопес действительно хорошо смотрится, у нее нет морщин и при этом хорошие изгибы:

«Вы прекрасная и невероятная; это очень вкусно😍; Привлекательная красота, чудесный, очень красивый пейзаж и идеальное тело❤; Невероятно; я без ума от ее форм️❤️; Святая роза❤️; Очень-очень красивый; я люблю тебя; Белиссима, не надо скромничать; Превосходно; красивая; В этом мире важнее всего ваши дети, а не ваше тело», - пишут пользователи.

Мы также писали, что сейчас 52-летняя знаменитость не сдает позиций и даже на красной дорожке с Беном Аффлеком привлекательность скрывать не стала. Поклонники же вспоминают, что и год назад знаменитость выглядела не хуже на пляже.

В красном купальнике без принтов и тонкими завязками Лопес покрасовалась на пляже. Причем для демонстрации фигуры она намеренно распахнула халат. Фирменный халат с собственным именем на спине выглядел более чем примечательно.

Напомним, Дженнифер Лопес в платье из одной сеточки без стеснения показала свои изгибы

А еще Politeka сообщала, что 52-летняя Лопес в маленьком топике лишила дара речи на красной дорожке

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в пылких объятиях Бена Аффлека не стала скрывать чувств на красной дорожке