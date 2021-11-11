Популярная 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, уехавшая довольно далеко от детей из-за съемок к новом фильме, поделилась архивными кадрами и вспомнила о том, какие они были раньше.

Как известно, своих детей Лопес держит подальше от пристального внимания публики и не рассказывает о них, позволяя им самым быть теми, кем они хотят и не подвергаться обсуждению под прицелом камер. В этот раз певица решила сама показать своих малышей.

Сейчас ее дети уже заметно выросли и изменились, но артистка скучает по времени, когда они были совсем маленькими и она читала им сказки по вечерам.

«Скучаю по этим моментам… #Cocos 🥥🥥 #LuluAndMaxi #Throwback» -пишет под кадрами Дженнифер.

Пользователи были впечатлены трогательными и памятными фото:

«Какие малыши; Как летит время! 🥺; Они так быстро растут; Младенцы тут совсем еще😍; Кто-то сказал "воссоздать это фото"? 👀 ❤️; просто прелесная молодая мама❤️; Bellísimas admirable siempre; А раньше выглядела иначе; сладкое время; давно такого не было».

Дженнифер Лопес удалось покорить публику не только внешностью, но и танцами много лет назад. Причем артистка никогда не скрывала – ей нравится, когда ее хвалят.

Ранее Дженнифер часто снималась в провокативных съемках, демонстрировала достоинства и будоражила игривым стилем. В этот раз поклонники представили архивные кадры со звездой и удивились ее внешности.

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