Популярная 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, уехавшая довольно далеко от детей из-за съемок к новом фильме, поделилась архивными кадрами и вспомнила о том, какие они были раньше.
Как известно, своих детей Лопес держит подальше от пристального внимания публики и не рассказывает о них, позволяя им самым быть теми, кем они хотят и не подвергаться обсуждению под прицелом камер. В этот раз певица решила сама показать своих малышей.
Сейчас ее дети уже заметно выросли и изменились, но артистка скучает по времени, когда они были совсем маленькими и она читала им сказки по вечерам.
«Скучаю по этим моментам… #Cocos 🥥🥥 #LuluAndMaxi #Throwback» -пишет под кадрами Дженнифер.
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Пользователи были впечатлены трогательными и памятными фото:
«Какие малыши; Как летит время! 🥺; Они так быстро растут; Младенцы тут совсем еще😍; Кто-то сказал "воссоздать это фото"? 👀 ❤️; просто прелесная молодая мама❤️; Bellísimas admirable siempre; А раньше выглядела иначе; сладкое время; давно такого не было».
Дженнифер Лопес удалось покорить публику не только внешностью, но и танцами много лет назад. Причем артистка никогда не скрывала – ей нравится, когда ее хвалят.
Ранее Дженнифер часто снималась в провокативных съемках, демонстрировала достоинства и будоражила игривым стилем. В этот раз поклонники представили архивные кадры со звездой и удивились ее внешности.
Напомним, Дженнифер Лопес в платье из одной сеточки без стеснения показала свои изгибы
А еще Politeka сообщала, что 52-летняя Лопес в маленьком топике лишила дара речи на красной дорожке
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